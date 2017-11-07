通姦遭抓猴 人夫控正宮妨害秘密被法官打槍

2017-11-07 16:58

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹林姓男子去年7月間帶著「小三」回家「炒飯」，與分居的李姓妻子聞訊立即衝回家「抓猴」，拍到林姓男子與小三2人全身赤裸躺在床上，事後新竹檢方也依妨害家庭起訴。林男也反控妻子帶人侵門踏戶，涉妨害秘密及侵入住宅罪嫌，檢方均不起訴。林男不滿前妻作為，向新竹地院提出交付審判。

林姓男子說，前妻懷疑他與小三通姦，夥同徵信業者，未經他的同意，逕自用遙控器打開電動門，進入他的住處，還闖到臥室強行破門，並用攝影機拍下他與小三非公開活動及身體隱私的裸體，違反侵入住宅及妨害秘密罪嫌，雙方也已於去年10月離婚。

法官調查發現，針對侵入住宅部份，參酌新竹檢方不起訴書及警方的職務報告書及林男、小三跟前妻立下的和解書及現場照片，認定臥房原是林男及前妻共同臥室，前妻有權進入，難以認定是侵入「他人」住宅。

妨害秘密部分，法官認為，刑法妨害秘密是保障個人隱私法益，不許以照相或錄影竊錄他人非公開活動或身體隱私部位，侵犯他人隱私法益，只是隱私法益並非絕對不可侵犯，如侵犯隱私行為具有法律上的正當理由時，應認足以阻卻違法，而不成立犯罪。

法官認為，夫妻在婚姻期間，負有維護婚姻忠誠義務，是出於道德，婚外性行為更受到刑法禁止。若一方行為已導致他方對婚姻貞潔產生合理懷疑時，為了證實他方有違反婚姻貞潔事實，而侵害對方私人領域時，應認為是維護婚姻貞潔的必要努力，而非「無故」妨害他人祕密行為。

檢警調查，確認林男與小三裸體同臥一床情事，依社會通念，客觀上可認林男有違反婚姻中誠義務之虞。其前妻因配偶權遭侵害，在急迫情況下為保全證據進入臥室，拍照錄影，過程警方陪同，且林男也知情，沒有施暴，也沒有部破門，因此認定前妻所為無不法，也無其他證據佐證，因此駁回林男交付審判請求，全案確定。