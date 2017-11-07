涉竊取軍品料件 陸軍關渡地區指揮部2士官長遭約談

2017-11-07 16:52

〔記者陳慰慈／新北報導〕檢調偵辦陸軍司令部後勤指揮部汽車基地勤務廠貪瀆弊案，今年7月、9月間發動二波搜索，深入追查發現，陸軍關渡地區指揮部保修連李姓士官長及砲兵營營部連陳姓士官長，涉嫌竊取該指揮部負責維修養護中型戰術輪車軍品料件，再交由業者劉仲仁等人販售至市面牟利，新北檢今約談2人到案說明。

新北地檢署檢肅黑金專組檢察官陳旭華、劉文瀚今指揮法務部調查局新北市調查處、憲兵指揮部新北市憲兵隊，搜索陸軍關渡地區指揮部保修連，並依涉犯貪污治罪條例約談李、陳姓2名士官長到案說明，預計晚間移送新北檢複訊。

檢調調查，金榮祥企業負責人劉仲仁等18家業者，長期承作汽基廠辦理的國軍悍馬車、中型戰術輪車等車輛機件、引擎零件等相關採購案，為求順利得標，共組圍標集團，還找黑道到場圍事，再依標案決標金額1％，行賄汽基廠經辦採購業務的士官長黃順暉，換取黃男洩漏標案底價、抽換標單。得標後，集團交付中國進口的劣質產品，再買通汽基廠承辦驗收業務的士官長張弘岳，驗收放水。

不僅如此，管理儲備庫軍用品的張家維及黃柏璁，利用管理漏洞，涉竊噴射幫浦等機件新品，給業者賣出牟利，再由業者提供中國製劣品放回庫房補齊，事成後，劉男等人會親赴汽基廠營區交付士官長等人現金，檢方7月進行第一波搜索，訊後僅張弘岳獲3萬元交保，其他人均被收押。

檢調9月發動第二波搜索，約談負責驗收的士官長黃俊傑、劉家宏，士官長林翌禎、李培祺及進口中國零件的業者蔡逢禧，訊後劉男以5萬元交保，其他3士官長與士官各以3萬元交保，蔡姓業者則收押。