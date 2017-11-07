竊日本軍刀砍總統府憲兵 兇嫌辯：沒有殺人之意

2017-11-07 16:46

〔記者張文川／台北報導〕51歲男子呂軍億今年8月18日上午，從國軍歷史文物館竊取刀柄鑴刻「南京役一○七人」的「百人斬」武士刀，直闖總統府，砍殺義務役憲兵周書鈜脖頸，造成其左頸8公分的深層傷勢，台北地檢署依殺人未遂等罪起訴呂男，求刑7年；台北地院今首度開庭，呂軍億辯稱沒有殺人意圖，「我揮刀是為了打掉他的槍，是他力量不夠才會被砍到」，律師聲請傳喚周書鈜作證，釐清呂男行凶過程。

現仍在押的呂軍億被控6項罪名，他不承認殺人未遂，其餘5罪都承認，包括妨害公務、侵入建築物（總統府）、携帶凶器竊盜（軍刀）、毀損（軍史館玻璃展示櫃）、公共場所携帶管制刀械（槍砲彈藥刀械管制條例）。

針對殺人未遂罪，呂軍億辯稱，他衝進衝總統府的目的，是為了升起中國五星旗，不是為了殺人，當時總統府在辦活動，他進入西大門廣場後，周姓憲兵問他「要幹嘛」，他舉著刀說「拜託讓開，我要進去」，繼續往前。

呂說，此時周姓憲兵拉步槍槍機，槍口朝上，同時間他舉刀往前，打算繞過周姓憲兵，周也朝他靠過來，「時間很短暫，瞬間就碰到了，我揮刀是為了打掉他的槍，就那麼一刀，他力量不夠，就砍到他了，他就往後倒」，呂說，第2個憲兵此時從門口衝過來，「我遠遠把刀橫揮一下，只是想嚇嚇他，沒揮到他」。

呂男繼續說，他衝進總統府要往2樓，在川堂一轉彎就被人從後面拉住，他不知拉住他的人是負傷的周姓憲兵，呂男強調，他此時並沒有再次揮刀砍人，是在被制伏的過程中重心不穩，周姓憲兵順手抓刀，才會割傷左手虎口與3根手指，「如果我用力，他的手指頭可能就不見了」。

呂軍億的2位辯護律師認為，無從推論呂有殺人意圖，呂擺脫憲兵後就往2樓前進，可見目的是為了升五星旗，並非以殺害憲兵為目的；律師向法官聲請傳喚周姓憲兵作證，檢察官則另請求傳喚在場目擊的鍾姓憲兵、謝姓司機作證。法官定12月5日再次開庭。