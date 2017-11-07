林男常在橋下試槍打靶 交通標誌、告示牌彈痕累累

岡山警方從林嫌包包中，搜出1支改造手槍、7顆子彈和安非他命吸食器。（記者蘇福男翻攝）

2017-11-07 16:25

〔記者蘇福男／高雄報導〕改造槍枝高手林姓男子，違反槍砲彈藥刀械管制條例遭屏東法院地檢署通緝，高雄岡山警分局偵查隊跨區將他緝捕到案，林嫌坦承常到高屏大橋下試槍，交通標誌牌、反光鏡和告示牌皆彈痕累累，令人怵目驚心。

改造槍枝高手林姓男子遭警方圍捕。（記者蘇福男翻攝）

警方調查，39歲林嫌因改造槍枝技術高超，曾經營改造槍械工廠，甚至自創「鳥頭牌」品牌，但最後仍遭警方破獲瓦解，林嫌因違反槍砲彈藥刀械管制條例遭屏東地檢署通緝。岡山警分局偵查隊5日深夜11點多，據報趕往屏東市一家飯店查緝林嫌，警方抵達時，林嫌與友人正要外出，警方當場喝令不許動，並將槍枝上膛警戒，不料，林嫌友人竟因驚嚇過度而當場失禁。

林嫌坦承常到高屏大橋下試槍，交通標誌牌、反光鏡和告示牌皆彈痕累累，令人怵目驚心。（記者蘇福男翻攝）

警方從林嫌包包中搜出1支改造手槍、7顆子彈和安非他命吸食器，全案移送法辦，並擴大追查有無其他改造槍械流出及共犯。

林嫌坦承常到高屏大橋下試槍，交通標誌牌、反光鏡和告示牌皆彈痕累累，令人怵目驚心。（記者蘇福男翻攝）

根據統計資料顯示，警方近年查獲走私制式槍械數量銳減，改造槍械卻連年攀升，主因可能是本土改造槍械技術愈來愈精進，零件取得方便，加上持有改造槍械刑責較制式槍械低，導致改造槍械氾濫，嚴重衝擊治安。

林嫌坦承常到高屏大橋下試槍，交通標誌牌、反光鏡和告示牌皆彈痕累累，令人怵目驚心。（記者蘇福男翻攝）

岡山警分局長郭俊廷強調，「肅槍掃黑無期限」，警方不只在專案期間掃黑及查緝槍枝，平日也會特別針對製槍場所、犯嫌槍枝來源進行追溯，呼籲民眾勿以身試法。