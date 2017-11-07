教唆裝殘詐理賠2400萬 保險黃牛集團落網

刑事局南打和高市警方聯手偵破一個保險黃牛集團，專門招攬車禍傷患，教唆裝殘、癲癇詐領保險失能給付。（記者黃建華攝）

2017-11-07 16:24

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄地區有不肖保險黃牛專在各大醫院招攬車禍傷患，教唆裝殘、癲癇，向保險公司或勞健保詐領失能給付，刑事局南部打擊犯罪中心和高市警方今宣布聯手偵破這個保險黃牛集團，逮捕黃姓、周姓2女嫌，已有劉姓等7人坦承配合詐保，警方查扣「詐殘教戰守則」、委任契約書等大批證物，全案依詐欺、偽造文書等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

檢警初步清查，並無醫護人員涉案協助詐保，但有110餘人透過黃、周2女協助申請保險理賠金及勞保局勞工失能給付，已理賠29人、金額高達新台幣2400餘萬元，未理賠仍有數千萬元，全案確切涉案人數，正由檢警擴大清查中。

刑事局偵查第八大隊（偵五隊）隊長林憲紘指出，今（106）年7月間接獲保險犯罪防制中心舉發，有一家「承軒管理顧問社」涉嫌經營保險黃牛，在各大醫院招攬車禍為主的傷患，冒充家屬陪伴看診並指導病人向醫師對答病況裝殘，術後行動不便、癲癇等手段，騙過醫師取得不實診斷證明，幫被保險人詐領保險理賠金及勞保勞工失能給付、農保險身心障礙給付得手後，再從中抽取2成5至3成不等佣金。

由於受害保險公司暗中蒐證確認，部分申請理賠的被保險人在家根本活蹦亂跳，沒有殘廢行動不便，才透過保險犯罪防制中心舉發此事。警方於是報請高雄地檢署檢察官陳威呈指揮，會同高市三民一、鹽埕警分局展開偵辦。

檢警調查，發現盛軒負責人黃女（44歲）夥同員工周女（32歲）涉嫌重大，即暗中通知劉姓7名被保險人到案，均坦承配合在就診時裝殘詐保。

警方昨（6）日持拘票及高雄地院核發搜索票，分別在高雄市三民區、楠梓區將黃女、周女2人拘提，起獲申請保險理賠資料115件（含委任契約書、診斷證明書、勞保失能診斷書）、被保險人印章128顆、代領之醫療院所領藥單及掛號收據1批、筆記簿7本、「詐殘教戰守則」、保險黃牛廣告單1批等證物。

黃女警訊時坦承犯行，員工周女則供稱受黃女教唆犯案，劉姓等被保險人7人均坦承受黃嫌指示「詐殘」使醫師開立不實診斷證明詐領保險理賠金。全案訊後依詐欺、偽造文書等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

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