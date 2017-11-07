桃園爆土地炒作弊案 前縣長吳志揚秘書疑涉其中

2017-11-07 15:23

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園爆發土地炒作弊案！

桃園前縣長吳志揚隨行秘書鄒德道、白手套48歲張男，涉嫌介入桃園市楊梅區仁美土地開發弊案，收取52歲黃男、49歲魏女等多名地主，以現金及車輛作為酬謝，藉此幫助讓土地變更為工業用地、拉高土地價值，桃園地檢署肅貪專組檢察官吳宗憲昨天指揮廉政署、桃園市調處等單位，搜索鄒住處等地；認鄒男等11人涉犯貪污治罪條例之不違背職務交付、收受賄賂等罪嫌重大，分別諭知具保新台幣5萬元至50萬元，另張男有逃亡、勾串共犯或證人之虞，今日清晨，向法院聲請羈押禁見。

桃園地檢署檢察官吳宗憲昨天上午搜索鄒男住處等14處，查扣相關文件、行動電話、犯罪所得等物，並傳喚被告及證人共28人。

檢方調查，鄒男2013年擔任桃園縣長隨行秘書時，獲悉52歲黃男、49歲魏女等多名地主，欲依據產業創新條例申設產業園區，將桃園縣楊梅市（已改制為桃園市楊梅區）仁美里之農業用地轉編為工業用地，收取黃男致贈之現金及車輛，作為疏通相關公務員之酬謝。

接著在申請土地分割時，要求時任楊梅地政事務所主任55歲余女，指示其同事提早完成測量，並收取黃男致贈價值不斐之禮品，2014年底，因執政縣長未能連任，導致開發案進展延宕，魏姓等地主為求順利完成，又交付現金與白手套張男行賄桃園市政府公務員。

桃園地檢署指出，將擴大深入偵辦，儘速釐清案情，嚴懲貪瀆不法。