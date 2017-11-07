欠錢莊百萬被逼急 「吵死人」盜12墓才得5千8

2017-11-07 15:05

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣現年57歲的陳献堂欠地下錢莊100多萬元債務，被債主逼債，把腦筋動到「死人」身上，利用深夜共挖了12門墓穴，其中僅有6門墓穴有金戒陪葬品，陳嫌拿去當舖轉賣，才獲得5800元，今天彰化地署依違反發掘墳墓等罪起訴陳嫌。

陳献堂坦承從前年8月起開始盜挖墓穴，偷陪葬品，今年7、8月間因欠地下錢莊大筆債務，約3天偷一次，都利用晚上夜深人靜時，他坦承共挖了12座墓穴，遍及埔鹽、秀水、大村、福興、鹿港等地。他說，挖了12門，只有6門有金戒指，拿到當鋪轉售只拿到5千800元。

警方笑他，每晚犧牲睡眠，挖到滿身大汗，結果才得到一點小利，現在要揹官司，這就是「吵死人」的下場。

他還說，自己沒什麼專長，欠了一屁股債，債主逼那麼急，他只好向「死人借錢」，他強調，他每次作案時，都一定會先拜拜，邊挖邊唸阿彌陀佛，離開時，還對亡者說，「我中元普度時，一定會多燒一點金紙給你，謝謝你幫我度過難關，不要來找我。」

警方說，陳嫌在作案前都會先作功課，了解「肥羊」墓穴位在哪裡，而且怕聞到腐爛的屍臭味，都選定接近10年的墓穴。

起訴書指出，被告在一年內掘挖盜取斂物多門，惡性重大，依發掘墳墓等罪起訴，並要求一罪一罰。