想紓解遭拒 夏男強硬對女子上下其手判囚8月

2017-11-07 14:59

［記者楊政郡／台中報導］夏姓男子向服飾店女店員示愛，「妳讓老師進去妳下面，幫老師疏解一下壓力」遭拒後，尾隨女店員到店門口旁、倉庫門口、沙發及倉庫內，上下其手撫摸胸部、伸入內褲內摸屁股，經被害人多次激烈拒絕掙扎，夏男才放棄，台中地院依強制猥褻判8月徒刑。

判決書指出，夏男已離婚，育有三子，兩子已成年，104年間到中市某服飾店而結識女店員「阿珍」（化名），同年6月10日22時30分，到該服飾店，當時服飾店已打烊，「阿珍」1人在店內，幾分酒意的夏男邀「阿珍」到店外人行道上的座椅聊天，由於是公眾場合，「阿珍」與夏男就坐在同一張長椅上，可是夏男竟出現性暗示的言語，表示「妳讓老師進去妳下面，幫老師疏解一下壓力」等語，「阿珍」驚訝之餘，委婉的說「老師你不要這樣做，你酒醒會後悔」，接著起身就返回店內。

不料，夏男不顧「阿珍」已明確拒絕，不願有任何親密關係，突然憑藉優勢體力，將手伸進甲女上衣撫摸胸部，「阿珍」推開，又往店內走，夏男又尾隨過來，分別在店門口旁、倉庫門口旁之沙發及倉庫內，不顧「阿珍」多次拒絕、抵抗，仍多次抱住「阿珍」，將手伸進上衣內摸胸，將手伸進長褲內抓臀部，過程中「阿珍」不斷掙扎，被告才鬆手離開。

「阿珍」提告，台中地院依強制猥褻判8月徒刑，仍可上訴。

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