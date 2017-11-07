30萬元「駭」掉性愛影片 男詐女友被訴

2017-11-07 14:51

〔記者謝君臨／台北報導〕30多歲黃姓男子去年向女友小如（化名）謊稱，在網路上看到她與前男友的性愛影片、裸照，他有認識電腦駭客，只要付30萬元就可協助處理，小如交付6萬元後查覺有異，報警處理，警方守株待兔，在小如以交付餘款為由騙出黃男時，當場逮獲黃男；台北地檢署今依恐嚇取財、詐欺罪起訴黃男。

檢方調查，黃男曾有類似前科，但前案因雙方和解，黃男獲不起訴處分，不料他仍不知悔改，又透過網路交友軟體結識擔任護理師的小如，雙方僅交往1個月，黃男就藉口行騙。

小如指控，黃男指稱在網路上看到她與前男友的性愛影片，以及她被對方拍下的不雅照，並自稱是電腦駭客，可以協助處理，但需要30萬元費用，黃男為取信小如，還拿出一片燒錄光碟，表示偷拍影片、照片都存在裡面，小如當下以尷尬為由拒看，黃男則順勢將光碟折毀，說「如不交錢，後果自行負責」。

小如在半信半疑的情況下，先交付6萬元給黃男，但越想越覺得奇怪，向家人反應此事，家人一聽認為女兒疑遭詐騙，報警處理，而後小如再以交付24萬元餘款為由，邀約黃男見面，警方則順勢逮人，詢後移送北檢偵辦。

庭訊時，黃男說他不是駭客，只是有認識的朋友，但檢警搜索黃男住處，並查扣相關電磁紀錄後，沒有發現任何他與疑似駭客的通聯記錄，檢察官因而認定他涉犯恐嚇取財、詐欺罪嫌，今將他起訴。