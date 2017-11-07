老公和「她」打官司 正宮旁聽才知是小三

2017-11-07 14:10

［記者魏瑾筠／桃園報導］丈夫因股票爭議和一女子對簿公堂，正宮在法院旁聽才知道丈夫外遇有小三！

桃園市一名53歲已婚吳姓男子3年多前隱瞞自己已婚身分，和52歲張姓女子交往，交往後張女幫吳男買賣股票，卻拿著本金和獲利109萬元，人間蒸發，遭吳男一狀告上法院，吳妻經旁聽開庭才獲悉2人外遇，一怒將2人依妨害家庭罪嫌告上法院。今桃園地檢署偵結，因無二人具體通姦、相姦證據，不起訴處分。

檢警調查，吳男和張女因股票交易問題鬧上法院，一審判決張女應歸還109萬元，張女提出上訴後，今年3月間高院開庭時，吳妻至高院旁聽開庭，見張女提出和丈夫上汽車旅館的發票證明，才得知丈夫外遇，分別依通姦及相姦罪嫌向吳男及張女提起告訴。

張女訊時辯稱，和吳男在2014年底因保險業務認識，交往約1年才得知吳男已婚，當時雖有提出汽車旅館的發票，但她到汽車旅館只有幫吳男口交、手淫，並無發生性器官插入行為，且和吳男的金錢往來，是包養和分手費用。

吳男應訊則坦承，他與張女在2014年至2016年間交往，且交往期間只要去汽車旅館，都有發生口交和性器插入的性行為，至於2015年曾因張女未歸還賣股票錢，對張女提告侵占一事，太太並不知情。

檢方認為，吳妻事後已對吳男撤回告訴，難保吳男所述是為維護妻子，而張女雖於法院中提出汽車旅館的發票，但僅能證明2人有至汽車旅館事實，而難以佐證她與吳男確實在汽車旅館性交，因無積極證據，認為犯罪嫌疑不足，予以不起訴處分。