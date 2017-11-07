心情不好竟殺員警出氣！ 惡男判7年2月定讞

2017-11-07 13:57

〔記者項程鎮／台北報導〕苗栗男子邱明治持剪刀想找鄰居理論未果，隨機刺傷和挾持便利商店內的客人，員警到場處理時，邱男竟高喊「給你死」，隨即以剪刀猛刺員警頸部，還好防彈背心擋住頸部，員警才逃過一劫並拔槍喝止，邱男終於束手就擒，最高法院維持台中高分院見解，依殺人未遂罪，判處邱男7年2月定讞。

判決指出，有毒品等多項前科的邱姓男子，對弟弟和鄰居發生糾紛氣憤難平，前年12月25日上午9點50分，把家中裁縫用的剪刀拆成兩片，放在褲子口袋，出門找鄰居報仇，沒找到鄰居，隨機走進附近的7-11，先持剪刀朝店內買東西的男大生背後猛刺兩刀，再挾持店內另名女客人。

劉姓員警據報趕到現場，邱男雙手各持一片剪刀衝向員警，一邊高喊「要給你死！」一邊刺向員警胸前，員警隨手撿起地上防滑板阻擋，邱男仍向前逼近，趁員警跌倒在地，再度大喊「要給你死！」並高舉右手以剪刀猛刺員警左頸部，還好員警防彈背心擋住脖子，才倖免於難，員警趁機拔出腰間手槍制止，加上支援的尤姓女警和見義勇為的胡姓民眾協助圍捕，邱男才投降。

庭訊時，邱男承認攻擊員警和超商顧客，辯稱雖然知道剪刀很利、可能會殺死人，但當時因找不到鄰居、心情不好才拿剪刀行兇，邱男的律師認為，邱男案發前兩天曾吸毒，可能因此影響心智才犯案。

台中高分院認為，邱男個性暴躁易怒、情緒控制欠佳，竟公然挑戰公權力、對執法員警行兇，還好防彈背心保住員警性命，另依中國醫藥大學附設醫院精神鑑定報告，認定邱男行兇時沒有精神障礙或心智缺陷，也沒有證據顯示案發時邱男有幻聽幻覺等妄想症狀，因此依殺人未遂罪，重判邱男7年2月徒刑，上訴後被最高法院駁回。

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