台南透天豪宅被連開51槍 槍手搭計程車犯案

南市安平區建平七街上遭槍擊的豪宅一樓鐵門彈孔累累。（記者王俊忠攝）

2017-11-07 13:32

〔記者王俊忠／台南報導〕今天上午近9點，南市安平區一棟透天厝豪宅一樓車庫鐵門，遭歹徒連開51槍，鐵捲門上彈痕累累。警方在現場拾獲51顆彈殼，幸當時一樓屋內車庫沒人，無人傷亡，初步調查是一名男槍手所為、研判警告恫嚇意味濃；槍擊原因與槍手正由警方追查中。

今上午8點45分許，這棟位在安平區建平七街上的豪宅透天厝前突然槍聲大作、連續數十響聲，附近鄰居與路人以為是放鞭炮，後來走出戶外一看，赫見這棟豪宅鐵門上佈滿彈孔，路面上有幾十顆彈殼，即向轄區四分局警方報案。

警方會同市警局鑑識中心人員前往勘察現場，在豪宅外路面拾獲51顆彈殼，鐵捲門上也有密密麻麻的彈孔。受害的楊姓屋主夫妻當時還在3樓房間睡覺，不知道發生什麼事，面對警方詢問，楊姓屋主說，最近並未與人結怨，不知怎麼住家會被開槍恫嚇？

警方調閱現場與附近監視器影像發現開槍的槍手只有一名男性，槍手頭戴棒球帽與口罩，身分有待追查，槍手是坐計程車前去開槍；行兇後再搭另輛計程車離去。

據了解，受害的楊姓屋主夫妻年約30多歲，相當年輕，有投資一些茶飲事業，車庫內停有兩輛數字車號相同的白色賓士與瑪莎拉蒂休旅名車，看起來有相當財力。雖然受害人告訴警方未與他人結怨，但槍擊案背後是否有隱情？由警方深入調查。