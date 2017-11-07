穴位刺激救回命危燒炭女 家屬驚讚：警界臥虎藏龍

女警曾艷秋憑所學不斷拍打賴女臉頰並按壓穴位刺激痛覺。（記者許國楨翻攝）

2017-11-07 13:15

〔記者許國楨／台中報導〕「小姐、小姐醒一醒!」有運動員急救證照的女警曾艷秋，上週六獲報處理一起燒炭尋短案，顧不得空氣中瀰漫著濃郁的炭煙，燻到眼睛都快睜不開，憑所學不斷拍打女子臉頰並按壓穴位，幸好在疼痛刺激下女子逐漸恢復意識，從鬼門關救回一命，讓女子家屬感激驚讚：警界真是臥虎藏龍。

警方指出，當天晚上11時許，一名自稱是台中市北區永興街上某出租公寓的房東，因為26歲的賴姓女房客從下午就無法聯繫上，敲門也沒有回應，直到晚上才發現賴女房門下方以毛巾將縫隙塞住，驚覺有異便趕緊向第二分局永興派出所報案求援。

警員秦章鈺、曾艷秋趕抵現場後立刻要求房東及賴女的羅姓女性友人帶領上樓，才剛踏上賴女所住的二樓樓梯口便聞到燒炭的煙味，警方敲門無人應門決定直接破門進入，驚見賴女已經倒臥浴室奄奄一息。

羅女見狀十分慌張，警方趕忙開窗並指引羅女：「先趕快把她抬出來!我抬上半身妳抬腳!」並立即通知119前來協助，就在救護車抵達前，有運動員急救證照的曾員不斷呼喚賴女並用力按壓合谷、膻中及人中穴等急救穴道，幸好在各種疼痛刺激下，賴女總算將沈重的眼皮拉起，露出了一絲絲的視線。

曾員見其有了意識，趕緊請羅女拿出枕頭給賴女枕著，並以浴巾包裹保暖、保持復甦姿勢，直到救護人員抵達將其抬上擔架送醫急救，幸在警消合作下，將尋短賴女從鬼門關拉回，挽回一命。

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