獵雷艦弊案北檢分案調查 將研議是否移轉雄檢

2017-11-07 13:11

〔記者謝君臨／台北報導〕獵雷艦弊案案情升溫，立委黃國昌指控，前總統馬英九任內轉傳慶富造船董事長陳慶男的陳情函給行政院後，當時的行政院秘書長簡太郎竟兩度傳呼公股行庫董事長闢室密談，替財務不佳的慶富喬出205億元的無擔保貸款；黃昨向台北地檢署告發簡太郎、第一金控前董事長蔡慶年涉貪污等罪；據悉，北檢已分案調查，將再研議是否移轉給高雄地檢署偵辦。

黃國昌表示，銀行當初基於專業判斷，拒絕放貸給慶富這間財務有問題的公司，後來馬英九轉傳陳慶男的陳情函後，簡太郎竟透過密室喬貸款方式，將公股銀行負責人找來辦公室闢室密商，沒開會通知及會議紀錄，事後公股行庫態度180度大轉變，給慶富無擔保貸款，「這絕非行政院秘書長該做的事！」

慶富得標國防部6艘獵雷艦採購案，與第一銀行洽談融資250億元，未獲核貸；另與台灣銀行等多家公股行庫洽談聯貸案，亦均被拒絕；直到陳慶男轉向馬英九求助，馬在104年9月將陳情函轉交行政院辦理後，公股行庫態度立即大轉彎。

告發狀提及，簡太郎為使慶富造船取得獵雷艦聯貸案的205億元無擔保貸款，分別於104年9月18日、12月29日，兩度傳呼公股行庫董事長及相關部會人員至其辦公室，召開無會議紀錄的秘密會議施壓，導致公股行庫畏其權勢，放貸給慶富，造成各公股銀行潛在損失高達201億元。