2億鑽石失竊案 疑外籍賊佯向警問路分散注意力

2017-11-07 12:54

〔記者姚岳宏／台北報導〕甫閉幕的世貿一館「台灣珠寶首飾展」驚傳兩億元鑽石竊案，有6男2女疑似南亞國籍的竊賊，得知46歲伍姓女董把價值兩億元的鑽石放在皮包夾袋裡，趁她搬東西上車時，把皮包整個偷走，警方發現，伍姓女董遭竊當時，有員警剛好就在車旁不遠處戒護，此時卻有疑似同夥的外籍男子，拿著地圖向警方問路，疑要分散員警注意力，好讓另組人伺機下手行竊。

被盯上的伍姓女董聲稱，遭竊鑽石分別為14克拉的粉鑽、7克拉裸鑽及1克拉的紅鑽石，另有三枚翡翠戒及1只藍寶石胸針，據透露，其中粉鑽價值約1億元，紅鑽石由於極罕見，雖僅1克拉，市價就要6千多萬元，另外7克拉鑽石也值2千萬元以上。

這8名南亞國籍男女行竊後，疑搭計程車離開現場，警方懷疑，伍姓女董可能早被盯上，歹徒趁她下車開後車廂搬東西的空檔，一邊阻擋員警視線，一邊下手行竊，究竟歹徒為何得知伍女鑽石放置處，這些南亞男子是否涉及竊案，都是警方目前要釐清的方向。

據了解，「台灣珠寶首飾展」昨退場，警方安排警力現場戒護，針對運送珠寶首飾的保全車輛，進出都會特別留意，當時有外籍男向警方問路，員警雖一邊回答，但視線仍未離開較遠處的保全車輛，卻不知原來身旁車輛內竟放有名貴鑽石。