澎湖海巡打撈1具遺體 泡水多時特徵無法辨識

澎湖海巡隊出動小艇，協助打撈海上大體。（澎湖海巡隊提供）

2017-11-07 12:46

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕台南籍南號漁船今日經過澎湖東吉海域，發現一具遺體，緊急將定位資料傳送給澎湖海巡隊，由警艇趕往協助將遺體打撈回馬公，因已泡水腐爛多時，特徵無法辨識，恐將以DNA比對身分。

澎湖海巡隊調查指出，今日上午8時5分接獲第十三巡防區通報，台南籍南號漁船在澎湖東吉西北1.5浬處海域發現一具遺體，請澎湖海巡隊派艇協助處理；巡防艇抵達現場後與「南」船會合，隨即施放小艇打撈，並將該具遺體打撈上艇，隨後進馬公港報請檢察官辦理相驗事宜。

由於遺體疑因泡水腐爛多時，身上衣服及頭髮全無，沒有任何特徵判斷男女或是身分證明，僅剩下殘缺不全的肢體，已報請檢察官相驗，未來將以DNA比對身分，也通報澎湖縣政府警察局了解鄰近島嶼是否有失蹤人口，並呼籲民眾家或周遭有失蹤人口，可與澎湖海巡隊聯絡；另南船協助打撈大體後離去，澎湖海巡隊也通報台南海巡隊就近協助製作筆錄。

澎湖四面環海，澎湖海巡隊表示，如在海上作業發生狀況或突發事件時，可撥打海巡署「118」免費報案電話，或透過海巡隊報案專線06-9215221，海巡署及相關單位將立即展開救援任務，以保障民眾生命財產之安全。

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