珠寶展2億珠寶遭竊 被害人質疑預謀性犯案

2017-11-07 12:53

〔記者蕭婷方／台北報導〕昨甫閉幕的世貿一館「台灣珠寶首飾展」驚傳2億元鑽石竊案，6名南亞國籍人士疑似竊賊，被害人質疑根本是預謀性犯案，北市警局表示，目前已掌握6男2女及相關線索，徹夜循線追查中。

北市議員王鴻薇今與侏儸紀股份有限公司董事長伍穗華、侏儸紀股份有限公司總經理李承倫出面陳情，疑遇國際計畫型珠寶竊案。

伍穗華今指出，遭竊鑽石分別為14克拉的粉鑽，全球限量20顆以下十分罕見，市值約1億多元，另有2顆7.5克拉白鑽、紅鑽石與1顆已絕礦的克什米爾藍鑽，遭竊珠寶共計2億多元。

伍穗華回憶，「台灣珠寶首飾展」落幕，她把6件鑽石首飾放進包內夾層隨身攜帶，後下Ｂ１開車與同事準備離去；她為將展品放進後車廂，先將包放進車內，待回座要離去時才發現包已不翼而飛，警方事後在附近草叢發現，吳穗華遺失的包，錢包分文未少、但鑽石卻消失不見。

伍更指出，準備離場期間，不僅有陌生人問路，事後更發現車子右後輪有異狀，調閱監視錄影機，也發現有可疑人士在展覽期間不斷徘徊，懷疑歹徒根本是預謀性犯案。

信義分局偵查隊長車宇基回應，接獲報案後，已連夜偵查，一早就找檢察官指揮偵辦；目前已調閱監視錄影機掌握六男二女國際人士影像、清查身分中。

車也解釋，由於珠寶展為高單價展覽，雖然展場範圍僅一般展覽四分之一，但仍加強警力戒備，由於警方維安強調公共聚集地，失竊地點為地下一樓私家轎車接送地點，也因此成為歹徒犯案死角。

王鴻薇指出，這件事為台灣上了一課，建議警方未來應加強國際犯罪事件手法。