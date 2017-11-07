擋遠雄移樹挨告妨害自由 護樹志工獲不起訴

松菸公園催生聯盟召集人游藝（持麥克風者）挨告妨害自由，獲不起訴。（資料照，記者謝君臨攝）

2017-11-07 12:46

〔記者謝君臨／台北報導〕台北市政府今年5月發出公文，同意遠雄將大巨蛋光復南路、忠孝東路側等33棵樹木進行移植，而後遠雄人員至大巨蛋工地準備斷根移樹作業，護樹團體則到場抗議，雙方爆發衝突；事後，松菸公園催生聯盟召集人游藝被遠雄提告妨害自由，不過台北地檢署調查後，認定罪嫌不足，今將游藝不起訴。

北市府同意遠雄移樹後，今年5月15日，遠雄啟動樹木斷根作業，引發護樹團體不滿，展開一連串的抗議行動，松菸公園催生聯盟召集人游藝更率人到工地現場，怒指遠雄在未改善前，不得移樹，護樹團體則有志工爬上樹抗議。

5月20日，大巨蛋旁工地爆發衝突，根據護樹志工直播影片，台北市都發局都市設計科長羅文明於現場督工，遠雄工人持電鑽進行斷根，但護樹志工以腳阻擋工人挖掘土方，還有工人與志工爆發口角，場面混亂；事後，游藝等人被遠雄提告妨害自由。

今年7月3日，檢方傳喚游藝及另名護樹志工張文泰出庭，2人於北檢門口召開記者會，現場並高舉「遠雄再爆弊，台建涉圖利，現在不解約，柯P變傻B」等標語，強調護樹是為了守護公平正義，且護樹志工均平和理性、無強暴、脅迫行為，理當無罪。

檢察官調查後，發現游藝以肉身阻擋遠雄移樹，當時游藝面對的是遠雄的大型機具，兩相比較下來，游藝並未施以強暴、脅迫行動，不構成妨害自由，今將他不起訴。