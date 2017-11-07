被媽媽背影感動... 昔日大哥棄槍拾筆展出作品

2017-11-07 12:11

［記者楊政郡／台中報導］更生美展20週年，這次主題「魚躍龍門、破浪而上」，法務部檢察及矯正機關展出約400名、超過2000件收容人及出監更生人作品，包括佛畫藝術家楊逸、柴燒藝術家謝承璋，還請到「蠅頭小楷」更生書法家吳鴻文現身說法，相當值得欣賞，這項展覽在大墩文化中心展至11月15日止。

曾是中部地區黑道大哥吳鴻文，18年前是道上兇狠角色，真槍實彈帶頭與人廝殺，擁30餘支長短槍械及超過400顆子彈、刀械，更染上毒癮。因母親及妻子的關懷，吳鴻文如今棄槍拾筆轉心性，潛心學習勸善佛言墨寶「蠅頭小楷」有成。

吳鴻文說，入獄不久後，父親及最愛的三弟在1年內相繼往生，是他大徹大悟的開始，又得知二弟淋巴癌第4期，心想這個弟弟他不能再失去了，有一次看著來面會的母親背影「僵硬怪異」，他才感受到母親已年邁，而母親下半身已癱瘓，為了不讓吳鴻文擔心，拆掉護具後才進去探望。

當時坐著輪椅的吳母再次來面會，吳鴻文立即下跪「知道錯了」。想起監所內輔導老師說的「佛法不只要知，更要行，莫忘學佛初衷」。他明白了電影「錯誤的第一步」中，一身刺青背後所要付出的代價與後果，他在監學到「蠅頭小楷」的作品公開義賣，所得全數捐贈功德，回向給需要幫忙的人。

法務部長邱太三說，更生美展已經從地方走到全國達20年，透過「藝術」呈現更生朋友的技能與才華，越辦越大場，令人感動。台灣更生保護會董事長王添盛說，這次非常難得，展出400名出監藝術家作品，展品超過2000件，展現更生人藝術家就業及創業的輔導成果，口碑及成效俱佳。