外役人犯脫逃 邱太三：制度該檢討了

2017-11-07 11:24

［記者楊政郡／台中報導］6日下午，台中監獄外役分監一名王姓收容人脫逃，法務部長邱太三說，外役本身就是低度戒護、自主管理，對王姓收容人可能欠缺對他家庭支持狀況的了解，日後對申請進入外役監的制度該檢討了！此案也凸顯矯正機關戒護人力不足問題，他已向行政院爭取到補充4百名人力，分3年到位，第一批180人目前還未到位。

邱太三上午參加在台中市大墩文化中心舉辦的「第二十屆更生美展」，他說全國8個外役監大都在郊區，且是大面積空曠區域，管理上安全性比較好，台中外役分監則僅有2公頃，且與市區緊鄰，管理上要特別注意。

至於王姓收容人，他必須符合外役分監的條件，如表現良好，經輔導員及監所各級主管評定及推薦，經過篩選後才會到外役監，也許在收容人個性及家庭連繫上還要再加強，因為外役監本身是低度管理，表現良好者每月是可返家探親，而本件初步了解王某的家庭支持度是不差，滿關心他的，在他回監之後還會深入了解。

邱太三說，將審視個案引發的效應，目前還不會「緊縮」外役監篩選制度，但一定會檢討審核制度。

邱太三說，我國矯正人力與收容人是1比12點多，國際先進國家都在1比7左右，他上任以來就注意到這個問題，也向主計長爭取到400名人力，預計分3批到位，第一批180人仍未到位。