殉職消防員林永軒告別式 總統褒揚令晉陞小隊長

內政部長葉俊榮（右）代頒總統褒揚令。（記者黃美珠攝）

2017-11-07 11:07

〔記者黃美珠／湖口報導〕上個月底爲救新竹工業區昇陽光電火災不幸殉職的消防員林永軒今天早上舉行告別式，內政部長葉俊榮、消防署長陳文龍代表中央到場致敬，總統蔡英文因其冒險犯難深入火場救災卻壯烈成仁的英勇行爲，特別頒贈褒揚令追念，且晉陞林永軒為消防小隊長。

告別式在淚水和思念中進行，林永軒父親不時抱拳在心口隨著「祝」唸佛號，默默在心中也跟著「祝」唸。

林媽媽則始終抬頭仰望永軒遺像，若有所思，令人不捨。

除了總統褒揚令，內政部也頒發消防專業獎章，並由新竹縣政府消防局第1大隊、平時跟永軒ㄧ起赴湯蹈火救災救難同仁為他覆蓋消防旗、國旗，表彰林永軒在職的辛勞和為工作犧牲的義勇精神。

林永軒今天羽化後，明天早上8點半將在親友、同仁護送下返回新工消防分隊放下他肩上沈重的勤務，朝台南老家落葉歸根。

消防署長陳文龍（右）頒贈消防專業獎章。（記者黃美珠攝）

替林永軒靈柩蓋國旗。（記者黃美珠攝）

新竹縣政府消防局同仁替林永軒靈柩覆蓋消防旗。（記者黃美珠攝）

新竹縣政府消防局同仁替林永軒靈柩覆蓋消防旗。（記者黃美珠攝）

內政部長葉俊榮到場弔唁，且向林永軒父母致意。（記者黃美珠攝）

殉職消防小隊長林永軒父親在告別式上不時抱拳在心口為已逝愛子「祝」唸，林媽媽則全程仰望愛子遺像。（記者黃美珠攝）