「抗議天王」柯賜海投資糾紛涉偽造文書 高院判7月

2017-11-07 10:59

〔記者楊國文／台北報導〕「抗議天王」柯賜海與劉姓女子成立聯立光電公司，後來發生投資糾紛，劉女不滿柯未退還180萬投資款，還將公司股權移轉給自己親友，控告柯涉嫌偽造文書，柯堅稱無不法，高等法院今仍判柯7月徒刑，得易科罰金21萬元，還可上訴。

柯賜海今未出庭聆判，無法得知他對此判決看法。

判決指出，柯賜海涉於2010年向劉女表示LED市場利潤豐厚，遠景看好，劉女因此同意把她名下的品芳苑公司改名為聯立光電科技公司，資本額也從原本的25萬元虛增為5000萬元，而劉女付給柯240萬元，就可取得1/5公司股權，相當於1000萬元出資額。

劉女指稱，她後來覺得虛增資本額不妥，擔心吃官司，因此2011年與柯協議欲拿回240萬元並退出聯立公司，但柯只給她60萬元，卻偽冒簽名蓋章將她名下9/10股份轉讓給劉姓男子，柯另將剩餘1/10股份轉到自己名下，涉犯偽造文書等罪。

柯賜海否認涉偽造文書不法，辯稱轉讓股份之事都有經過劉女同意，但一審不採信，今年5月依偽造文書罪判柯8月徒刑，得易科罰金24萬元。全案上訴高等法院後，柯多次抱著年幼女兒出庭，仍否認不法，合議庭認定柯說詞不實，今依偽造文書罪改判柯7月徒刑，得易科罰金21萬元。