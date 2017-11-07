前妻舉發私藏子彈 警察抓警察

2017-11-07 10:46

〔記者黃建華／高雄報導〕高市警方今年「春安工作」演出「警察抓警察」勁爆戲碼！三民警一分局十全所趙姓警員遭前妻檢舉非法私藏子彈，鼓山警分局會同三民一分局搜索，查獲趙員私藏90警用子彈3顆、5.56步槍子彈1顆。趙坦承先前在交大服務擔任靶場公差時拾獲，高雄地檢署偵結，將趙員依違反槍砲彈藥刀械管制條例與貪污治罪條例等罪嫌起訴。

這起警察私藏子彈案，肇因趙姓員警今年初與離婚10餘年的前妻發生租賃停車格糾紛。趙員欲向前妻提告侵佔，前妻一氣之下，於今年1月23日向鼓山警分局（住處轄區）檢舉趙員涉嫌非法私藏子彈，並帶同警方在房內趙員所有的衣櫥保險櫃內，查獲警用長短槍子彈共4顆、空彈殼10枚。趙員因此被函送高雄地檢署偵辦。

檢方起訴指出，趙員坦承於1996年至2004年在交通大隊擔任靶場公差。當時整理靶場時拾得練習用90子彈3顆、5.56步槍子彈1顆與彈殼10枚，為圖方便日後靶場子彈短少填補，將拾獲子彈放在交通大隊機動分隊槍械室。

2004年趙員調派交通大隊東區拖吊場後，將子彈帶返鼓山區華榮路住處存放。今（2017）年1月23日經人向鼓山警分局檢舉而查獲。

檢方偵查認為，趙員侵吞拾獲的警用子彈，分別觸犯槍砲彈藥管制條例與貪污治罪條例的侵佔公有財物罪，將他提起公訴，並建請從一重論處，並加重其刑。