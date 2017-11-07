前臉書經理稱PTT落後 PTT創世神：初心創造鄉民價值

2017-11-07 11:16

〔即時新聞／綜合報導〕臺灣電子布告欄批踢踢實業坊（PTT），日前大當機將近5天，造成許多PTT重度使用者陷入「戒斷症狀」。對此狀況，前臉書工程部經理和Instagram工程部經理陳俊仰，在臉書上表示「PTT的存在就是代表了台灣網路服務的嚴重落後」。

電子佈告欄PTT是許多台灣人慣用的社群網站，其從10月30日晚間開始大當機至11月3日，讓許多重度使用者感到陷入「戒斷症狀」。前臉書工程部經理和Instagram工程部經理陳俊仰，在臉書上表示「「PTT的存在就是代表了台灣網路服務的嚴重落後」。」陳說明，「全世界任何一個百萬用戶級的商業網路服務，都不可能會壞掉四天」，會發生這種狀況，原因出自「ptt 沒有商業化」。陳指出，「如果PTT有私人的所有權，後面有投資銀行，有一群拿了股份的創業團隊，就有人在乎它的營收，也就會在乎它的使用者，那麼PTT就不可能壞掉四天」，陳並認為，如果PTT私有化經營，就有機會成為「現在的Line」，且PTT功能陽春，比不上中國的「微信」與影音APP「快手」。

陳俊仰的文章引起眾多PTT使用者不滿，號稱「PTT創世神」、一手創立PTT、臺灣AI實驗室創始人杜奕瑾也在臉書上發文回應。杜奕瑾說：「利字掛帥年代，最難是初心」，且認為陳俊仰將PTT和Line、微信、臉書等社交軟體與社群網站做了不當比較，「若是看不懂成就最難的部分，自然就沒辦法做出正確的比較」。杜說明，PTT中系統站長多得是科技業翹楚，鄉民多得是科技菁英，真正的問題不是「批踢踢為什麼不商業」，要了解的應該是「20多年來在台橫行的科技巨擘，為何取代不了鄉民的中心價值，而我們就是在成就最難的小事」。

許多PTT愛用網友也支持杜奕瑾，表示：「PTT最厲害的也不是BBS，而是上面的人和文化」、「就算臉書、Line、微博什麼的再發達，還是取代不了它在資深鄉民心中的地位」、「為何一堆人才菁英願意繼續使用PTT，不是被過度商業化的社群網站取代，由此可見」；也有網友支持陳俊仰對PTT的批評，表示：「PTT真的蠻落後的，別的網站無論方便度和美觀，真的都屌打PTT」、「不知道為何害怕商業化」、「PTT還有進步空間，不需要在這種原始環境踏步」。