連抱兒婦裙下春光也想看！偷拍狼辯：只是好玩

2017-11-07 10:24

〔記者王俊忠／台南報導〕一名黃姓婦人日前抱著幼兒到南市東區一家連鎖福利中心購物時，驚覺背後有陌生男子伸魔手，拿手機偷拍其裙底春光，昨下午警方循線到仁德區查獲涉偷拍的23歲陳姓男子。陳嫌供稱是為了好玩才偷拍；偷拍照片都刪掉了！訊後仍被南市一分局警方依妨害秘密罪嫌函送台南地檢署偵辦。

10月30日傍晚，黃婦到南市警一分局德高派出所報案指當天下午4時35分許，她懷中抱著幼兒在東區崇道路上一家知名連鎖福利中心購物時，驚覺身後竟有一名陌生男子伸出魔手以手機偷拍其裙底春光，她立即出聲喝止，這名偷拍男見犯行敗露，當場倉皇逃離，她不甘受辱、報警查辦。

德高所長李振維調派員警前往案發現場勘察蒐證，並調閱店家及周遭監視器影像，經仔細檢視、過濾比對犯嫌身形與穿著衣物等特徵，發現一名騎機車的男子涉有重嫌，積極佈線偵查，在連日訪查鎖定對象後，昨天下午，李振維與員警、偵查隊員持法院開出的搜索票，到陳姓男子（有公共危險前科）仁德區的住處搜索，並調查了解陳男沒有身心障礙手冊、也無精神方面疾病或醫院診療紀錄。

警方提示相關犯罪跡證後，陳嫌自知東窗事發、無從狡辯，坦承偷拍犯行。訊時，陳嫌說，偷拍女子裙下風光只是為了好玩而已，且犯案當時手機偷拍的相片檔案資料，已在當天返家途中全部刪除。