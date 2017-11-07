五楊高架新交流道首張罰單 三寶駕駛車道突然停車GG了

2017-11-07 10:01

〔記者李容萍／桃園報導〕家住台北的秦姓男子在臉書「爆料公社」貼文，指出11月5日下午2點多駕車在五楊高架道南向終點前，遇到1輛自小客車疑似跨越槽化線變換車道要下校前路交流道，而暫停在車道上，導致後方車輛紛紛閃避，覺得實在太荒謬，將整個過程的影像PO上臉書後，網友紛紛留言「太誇張了」。

國道警察一隊看到影片主動聯絡PO文者，並取得秦男提供原始影片檢舉，秦男說，5日下午2點許他開車從台北出發要到新竹新豐洽公，正要從五楊高架道接平面時，前方的車輛突然紛紛急煞閃避，原本以為是塞車，卻看到一輛深色自小客車停在車道上，然後就變換車道下校前路交流道，簡直是扯到爆。

警方調查，自小客車行為已違反道路交通管理處罰條例，違規於車道上臨時停車，可處罰3000至6000元，全案依法製單告發。

警方提醒此違規地點屬於五楊高架新通車的校前路交流道，今年10月20日才風光通車，專供高架車輛使用，平面車道車輛依規定不得下此交流道，呼籲民眾勿投機借道，以免發生事故。

另外，上錯交流道或錯過交流道都應至下個交流道迴轉，不可在匝道或主線上有停車或倒車的行為，除了危及本身安全也會造成其他用路人的危害，民眾如有發現其他車輛的違規行為，可將行車紀錄影像上傳到國道公路警察局的檢舉專區。以遏止一些駕駛惡意的違規行為。

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