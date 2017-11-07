杉林消防隊齊鳴笛 陪殉職消防員走完最後一哩路

新竹縣消防隊員、21歲林永軒，日前在執行救火勤務時不幸殉職，基層消防員共同在臉書發起「11/7全臺消防串聯 陪伴永軒走完最後一路」。 （照片擷取自林永軒臉書）

2017-11-07 09:40

〔記者黃佳琳／高雄報導〕新竹縣消防局新工分隊21歲隊員林永軒，上月底執行火警勤務時，疑似吸入大量濃煙昏倒，被同仁發現救出，送醫急救後不治。他的同學、高雄杉林消防分隊隊員陳茂軒今天發起「全臺消防串聯陪伴永軒走完最後一路」活動，用行動追憶同學。

陳茂軒說，他和林永軒是警專同學，兩人在學校時感情就很好，不管去哪都是玩在一起；這次林永軒不幸過世，同學都很難過，因此他才會發起這個活動，要用讓他們最驕傲的聲音（消防車鳴警報器），送同學最後一哩路。

「全臺消防串聯陪伴永軒走完最後一路」臉書專頁上，也寫下：「第一聲警報，代表著消防員的熱血。剛下單位的我們，充滿理想和抱負，扛起水帶、拿起瞄子，勇往直前，希望能越學越多、更加茁壯。

第二聲警報，代表著消防員的勇敢。面對湍急的河流、猛烈的惡火或險惡的環境，我們永遠不退縮，因為知道前方還有更無助的民眾等待著我們。

第三聲警報，代表著消防員的堅強。雖然面對同仁的殞落，我們心裡是無比的哀傷，但是回到工作崗位上，我們還是堅強地面對每一件的勤務，讓永軒的精神永遠陪伴我們。

透過這一聲聲的警報，不要讓今天公祭、明天忘記；透過這一聲聲的警報，讓民眾知道消防員將會用熱血、勇敢和堅強守護每個平凡的晝夜；透過這一聲聲警報，希望喚起大家對消防員整體勞動環境的注意，讓消防員能無後顧之憂，繼續從事著我們最熱愛的職業。」