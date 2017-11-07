超「扯」！混凝土車扯斷電線桿 引發上百戶停電

彰化市139線3支電桿與大批電線被扯斷，一名機車騎士摔車，還造成當地大停電。（翻攝自臉書彰化踢爆網）

2017-11-07 09:23

〔記者湯世名／彰化報導〕超「扯」！一輛預拌混凝土車昨天下午3時許行經彰化市139線大彰路時，疑混凝土槽體過高勾到電線，連續將3支電線桿扯斷，電線散落滿地，後方一名機車騎士當場摔車倒地，更造成當地上百戶大停電，第四台、電話線等線路也受波及，直到今天才陸續恢復，肇事原因已由警方釐清。

根據彰化縣知名臉書社團「彰化踢爆網」影片顯示，一輛預拌混凝土車昨天下午3時許從彰化市八卦山139線進入彰化市境內時，混凝土槽體突然勾住電線，連扯帶拉將數十條電線全都扯下，還連帶造成路旁3支電線桿被扯斷，緊跟在混凝土車後方的一名機車騎士也因閃避不及摔車，現場一片狼藉，所幸機車騎士並未受傷。

一名機車騎士嚇得說，還好當時沒有被倒塌的電線桿給壓到，否則後果不堪設想，這起事故也實在太「扯」了，不是混凝土車槽體過高，就是電線架設得過低，相關單位應該查明。

這起離奇事故造成兩方交通一度中斷，許多車輛冒險輾壓電線通過，也因這起扯斷電線事故，當地大停電，許多正在收看第四台的居民也因電視螢幕突然中斷而一頭霧水，相關單位的工程單位人員紛紛趕往搶修，昨晚陸續恢復正常，預估還有少部分仍待搶修，預計今天可以全部搶修完成。

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