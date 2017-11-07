師生不倫戀二度懷孕流產 法官批教授始亂終棄

2017-11-07 00:06

〔記者王俊忠／台南報導〕與大學音樂系男教師曾是師生關係的女子小青，後又擔任男師系辦助理，與已婚男師發展出不倫婚外情，兩人曾在大學教師宿舍發生二次性關係，竟都懷孕流產。男師指小青用外遇事恐嚇他，他才把這事告訴妻子，男師妻怒告小青妨害家庭。台南高分院法官認為小青遭男師始亂終棄、情有可原，輕判小青兩次相姦罪、應執行三個月確定。

男師向法官表示，受到這件婚外情影響，他已離開南部某大學音樂系教職。

判決指出，小青（化名）明知男師已婚，（男師涉妨害家庭經撤回告訴，檢方不起訴）是她就讀北部某私立大學的教師，男師轉任南部某大學音樂系任教時，小青也到該大學同系所擔任系辦公室助理，兩人竟發展出男女朋友關係的婚外情。

法官查出，男師、小青兩人曾於一０三年十月間與一０四年三月間某日，兩次在大學教職員宿舍內發生性行為，這兩度春宵都讓小青懷孕，小青也都流產，未把孩子生下來。一０四年四月，男師把與小青外遇情事告訴妻子，男師妻怒告小青妨害家庭。

法院開庭時，男師坦言與小青發生兩次性行為，小青給他看過驗孕棒，第一次懷孕時有付一萬元堕胎費給小青，兩次都要小青拿掉孩子，對方很希望他離開妻子，能跟她在一起，小青一直用怪力亂神、說「我的小孩、家人會有報應，要我太太消失」，一直威脅他，他受不了才會跟太太坦承婚外情與小青懷孕情事。

男師說，很後悔做了這件事（指與小青外遇），欺騙、傷害他太太，這事使他與妻子分居，目前還在求妻子原諒，也因此離開南部大學教職。

小青則在一０四年四月底寄電郵給男師說「多希望與你牽手，抱著走在街上，那時身體不好，你很呵護我，我真的好幸福，多麼希望孩子走了後，守在身邊的是你，而不是姐姐…對不起，我真的錯了，好想好想你，真的什麼都不要，跟你在一起沒名沒份也無妨，真的一直在等你」。

此案一審以兩個相姦罪判小青應服刑七個月；但二審法官認為對男師妻的損害不能完全歸咎小青一人，因小青兩次從男師受胎，男師置之不理，致小青迫於婚外情而堕胎，任何人立於被告處境都無法忍受男師這種始亂終棄不道德的行為，二審認小青處境深值同情，其犯罪動機也情有可原，被告也想與男師妻和解但未成立，因此對小青從輕發落。