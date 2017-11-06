通緝犯直接從警局脫逃？ 疑似只有單手上銬、沒照標準程序惹禍

2017-11-06 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕毒品通緝犯竟從警局脫逃？新北市中和區在昨（5）日晚間逮捕1名蕭姓毒品通緝犯，但被警察帶到派出所後，佯稱要請朋友送證件來，竟在兩名員警戒護下，跳上友人的機車後座逃逸。

蕭嫌在昨日晚間10點多遇到警方路邊盤查，隨即被員警發現提供的資料與照片不符，還企圖謊報身分躲避查緝。員警乾脆將蕭嫌帶回警局，但當時仍不確定蕭嫌的身分，剛好被他逮住機會，佯稱要請友人送證件來派出所。

即便蕭嫌往派出所門口移動時身邊還有2名員警戒護，疑似因為員警沒有按照標準程序，只有單手上銬，他趁員警不注意，立刻搭上接應的曾姓友人機車逃逸無蹤。

中和警分局副偵查隊長陳怡龍表示，該名歹徒事先就有想逃跑的意圖，趁員警同仁不注意，就馬上往外衝。

蕭嫌在昨日一路從中和逃逸至泰山住處，警方隨即在住處附近埋伏。直到今（6）日上午蕭嫌在住家附近準備下機車買檳榔時被埋伏的員警逮個正著，將他成功逮捕。當時蕭姓嫌犯一手還戴著手銬。

按照警方一般的處理程序，警方在外逮捕嫌犯須先將其雙手上銬，接著將嫌犯押上車。回到警局後，警方也必須先將嫌犯搜身，隨後將其銬在留置室製作筆錄。

這場嫌犯直接從警局逃逸的事件，疑似是因警方粗心沒有按照標準程序走，才會讓嫌犯有機可趁，成功脫逃。