仇家？瘋狂追求者？ 空姐兩月內遭潑穢物又潑瀝青

詹女晚間前來報案。（記者鄭景議攝）

2017-11-06 23:11

〔記者鄭景議、王冠仁／台北報導〕台北市一名住在內湖的詹姓華航空服員，今早10時許遭到兩名著鴨舌帽戴口罩的不明男子攻擊，男子手持瀝青朝詹女潑去，造成詹女手臉灼傷；她表示，遭到攻擊已非第一次，9月11號就被潑穢物，但究竟是瘋狂追求者，還是有仇家，她毫無頭緒。

據了解，詹姓空姐今日早上10點送完小孩上課後，徒步走在文德路66巷內，卻被兩名著鴨舌帽戴口罩的男子攔住，她當場嚇壞轉身就跑，男子卻追上將她推倒在地，另一名男子則持瀝青朝她潑灑，造成詹女右手背及手肘挫傷，頭髮及臉部則滿是瀝青，有輕微灼傷，兩男潑完後拔腿就跑，詹女狼狽下趕緊前往派出所報案，並由員警協助就醫。

因兩個月內兩度受襲，詹女求助北市議員童仲彥，並在下午由童仲彥陪同召開記者會，受訪時她提到，今年9月11號，同樣的時間與地點，也有兩名男子攔住她去路，起初語氣平靜要與她交談，卻突然拿手上的瓶子朝她潑去，瓶中是臭不可聞的固液混和物，懷疑是糞便與尿液。

詹女說，她實在不知道兩名惡煞是誰，她沒有債務糾紛，未與人結怨，工作上有時會有客人要她的聯絡方式，她也從未答應；但她懷疑自己半年前遭人跟蹤，有在回家的路上見到不明人士朝她拍照。

目前警方已著手調查，調閱相關監視器，晚間詹女也前來做筆錄，完成報案，對兩名男子提告毀損、妨害名譽、傷害；警方說，目前還無法得知兩名男子動機，將會持續調查釐清案情。