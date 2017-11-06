11/6 今彩539頭獎開出2注！ 威力彩頭獎連19摃

2017-11-06 22:22

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（11月6日）開獎的第106000089期威力彩，頭獎摃龜，下期頭獎上看6.4億元；第106000265期今彩539，頭獎開出2注，每注可得800萬元，由桃園市蘆竹區南崁里南崁路120號1樓的「發財星商行」以及花蓮縣花蓮市主勤里6鄰博愛街145號的「鴻運電腦投注站」開出。

第106000089期威力彩中獎號碼為：「第一區：01、09、16、21、27、31。第二區：05」，頭獎摃龜；貳獎共1注獲得，每注可得2305萬9027元；參獎共10注獲得，每注可得15萬元；肆獎共55注獲得，每注可得2萬元；伍獎共351注獲得，每注可得4000元；陸獎共2435注獲得，每注可得800元；柒獎共4893注獲得，每注可得400元；捌獎共2萬7189注中獎，每注可得200元；玖獎共3萬2305注中獎，每注可得100元；普獎共6萬3429注中獎，每注可得100元。

第106000089期38樂合彩中獎號碼為「01、09、16、21、27、31」，五合摃龜；四合共3注獲得，每注可得6萬7500元；三合共46注獲得，每注可得5750元；二合共1774注獲得，每注可得750元。

第106000265期今彩539中獎號碼為「17、20、23、24、28」，頭獎開出2注，每注可得800萬元；貳獎共153注獲得，每注可得2萬元；參獎共6398注獲得，每注可得300元；肆獎共7萬5299注獲得，每注可獲得50元。

第106000265期39樂合彩中獎號碼為「17、20、23、24、28」，四合共2注中獎，每注可得獎金21萬2500元；三合共185注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6485注中獎，每注可得1125元。

第106000265期3星彩中獎號碼為「426」，正彩共61注中獎，每注可得1萬2500元。

第106000265期4星彩中獎號碼為「0473」，正彩摃龜。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」