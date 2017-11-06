外役監還要逃？王敏旭犯強盜罪判5年2月、服刑近1年

2017-11-06 19:44

〔記者張瑞楨／台中報導〕今天從台中監獄外役監逃跑的受刑人王敏旭犯下強盜罪，在2015年5月與共犯張世宏於彰化市的電子遊藝場內犯案，當時見趙姓男子的機台內有20多萬分籌碼（可兌換20多萬元現金），遂趁機搭訕強盜現金，卻只搶到1萬1000元，2天後被捕，去年（2016年）5月底彰化地院一審依強盜罪對王、張各判處5年2月、5年1月徒刑，兩人都不服判決並否認犯行，一路上訴到最高法院，於去年12月駁回，全案確定。

判決書顯示，王敏旭學歷為國中畢業，以送家具為業，已婚且育有1子，他在2015年5月26日晚間11時許，與朋友張世宏到一家電子遊藝場把玩遊戲機台，翌日清晨見趙男把玩的「百家樂」機台有20多萬分籌碼，可兌換20多萬元現金，王敏旭遂提議搶錢，由他先搭訕趙男，相談甚歡後，商請趙男送兩人回家，途中由坐在乘客座的張世宏，從背後勒住趙男，王敏旭拔走車鑰匙並奪取皮夾，卻只有現金1萬1000元，王敏旭不滿意，要求趙男再拿出5萬元，否則要押走趙男，趙男趁兩人鬆懈時，下車狂奔呼救，2人隨後逃逸，王敏旭分得6000元，張世宏分得5000元，同年月28日下午兩人被捕。

本案審理時，2人都否認強盜犯行，他們不否認取走趙男皮夾，卻辯稱張世宏沒有勒住趙男頸部，只從後方抱住趙男身體數秒鐘，趙男皮夾露出來，王敏旭伸手拿皮夾，僅構成刑罰比較輕的搶奪罪，不過，從彰化地院一審、台中高分院二審到最高法院三審，都不採信辯詞，判處王、張各5年2月與5年1月徒刑。