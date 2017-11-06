台中外役分監驚傳人犯脫逃 昔因強盜案入獄

2017-11-06 19:24

〔記者許國楨／台中報導〕台中監獄外役分監揭牌成立以來傳出首起人犯脫逃案件，因涉及強盜案入獄的王姓受刑人，今天下午趁著與其他受刑人到監獄外農場工作機會脫逃，獄方驚見人犯脫逃緊急通報後，目前連同台中及鄰近縣市警局都已接獲通報協助抓人中。

服刑近1年 已接近可假釋階段

據本報記者獨家取得資訊，脫逃的是25歲受刑人王敏旭，前年9月間與小他4歲的張姓共犯一起犯下強盜案，當時以隨機犯案模式選定不特定人犯案，在彰化市某超商前以網路遊戲為由搭訕年紀差不多的趙姓被害人，由於剛好是趙男最愛的遊戲，雙方相談甚歡，接著王、張二嫌要求趙男開車載他們回家，失去戒心的趙男不疑有他允諾。

未料兩嫌趁車子轉入一處死巷前空地停車時犯案，張嫌從後座勒住被害人脖子控制行動，王再出手搶走趙男褲袋內有現金、證件及提款卡等物品的皮夾，接著拔走車鑰丟棄後逃逸，警方3天後循線逮捕有地緣關係的兩嫌依強盜罪嫌送辦。

其中王嫌遭判刑5年2月，今年初在彰化監獄服刑，因為服刑期間表現良好，6月間才移監到台中監獄外役分監，其已服刑近1年，接近可假釋階段。今天上午8時前往台中監獄外的農場，與其他10多名受刑人一起種植蔬果，未料下午3點多趁機脫逃，脫逃時穿著白色上衣、運動長褲。

獄中表現良好 疑家庭、感情出問題脫逃

監管人員隨後點名時才驚覺王姓受刑人不知去向，通報獄方處理，並協請台中市警局各分局幫忙找人，目前連同台中及鄰近縣市警局都已接獲通報協助抓人中。

中監表示，王姓受刑人在獄中表現良好，每月有一次外宿機會，每周都可面會，據悉家屬最近2、3次都沒有如期來面會，可是他也都有外宿，極可能是家庭、感情出問題，情緒不穩定才會一時想不開。