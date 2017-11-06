打傷女風紀股長 學生父子判賠

2017-11-06 23:35

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹某私立高中高姓男學生不滿風紀股長管教，竟打傷對方且辱罵三字經，新竹地院民事庭判高男父子均需賠償4萬多元。

新竹某私立高中袁姓女學生被選為風紀股長，但高姓男同學多次不聽管教，與袁女有衝突。去年10月中旬，放學前打掃時間，高男不滿袁女安排其打掃，竟拿書丟中袁女頭部，造成她頭部挫傷及腦震盪。

事後，高男未真心向袁女道歉，高父又一味迴護兒子，不願和解，且高男平時常以三字經辱罵她，讓她內心受傷、痛苦。擔仼美容師的袁女因傷8個月無法工作，損失28萬元，加上2萬1860元醫藥費用，以及20萬元的精神賠償，要求法官判對方父子應賠50萬1806元。

高男向法官辯稱，當時因巫姓同學惡作劇在臉旁放屁，才拿書欲丟巫，卻不小心誤丟到袁，不是故意丟傷她的。事後他也有向袁女道歉。而且他從未罵她髒話，她的主張不是事實。高男也說自己沒念書了是在做美髮，父親也是文化工作者，收入約4、50萬元，經濟並非很好，對方精神慰撫金20萬太高，要求法官駁回索賠請求。

法官調查發現，高男辯稱誤傷袁女，其他同學也證稱是高男原本要丟巫男，卻誤丟到袁女，造成袁女頭部受傷，認定是過失傷害。而其他同學也證稱，平常高在學校時，他會辱罵袁女髒話，包括罵三字經，認定袁女證詞可採。

法官認為，高男丟擲書本致過失傷害袁女行為，且多次於教室內，公然以「X你娘」、「X你媽」、「臭雞掰」辱罵她，客觀上顯有輕蔑、鄙視原告人格之意，使人感覺難堪、不快，有貶抑原告人格特質及影響個人人格之評價，堪認侵害原告名譽權，並致原告精神上受有相當痛苦。

法官審酌，高男父子應連帶賠袁女醫藥費1860元及精神撫慰金4萬元，共41860元，其餘請求駁回。