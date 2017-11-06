澎湖警長在地化 正副龍頭都出身西嶼

2017-11-06 18:13

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府警察局龍頭交接典禮，今日在警察局大禮堂舉行交接典禮，由縣長陳光復主持，新任警察局長賈樂吉在內政部警政署警政委員周幼偉監交下，自卸任局長劉祥浤手中接下印信，宣誓就職，也是第2位澎湖出身的警察局長。

新任局長賈樂吉，出生澎湖離島東吉，母親為西嶼人，曾就讀湖西西溪國小、西嶼國中、馬公高中後，才離開故鄉澎湖，也是繼前局長顏德麟後，第2位澎湖子弟返鄉就任局長職務，加上現任副局長張泰賓，也是西嶼鄉親，而卸任局長劉祥浤則是澎湖女婿，顯示警界龍頭逐漸在地化。

賈樂吉為中央警察大學48期畢業，並取得警政研究所之碩士，歷任組員、組長、中隊長、主任、分局長、主任秘書、督察長、副局長、保安大隊長及直轄市分局長等職務，在高雄市政府警察局鹽埕、三民一及苓雅分局長任內，屢次督屬破獲詐欺犯罪集團、重大竊盜及掃蕩毒品、非法槍彈，遏止黑道幫派及暴力犯罪等多項刑事案件，圓滿達成任務，成績優異。

縣長陳光復表示對於卸任局長劉祥浤，榮陞高雄市政府警察局督察長一職，相當肯定及恭喜。並竭誠歡迎新任賈局長返鄉加入縣府團隊；澎湖縣議員陳慧玲、呂黃春金、黃春燕、馬公市長葉竹林、澎湖旅外同鄉會理事長莊吉雄、澎湖縣警友會理事長許朝鑒及各單位主管官都到場觀禮。