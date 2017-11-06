逃逸外勞淪山老鼠 辯稱連自己長相都忘記了

2017-11-06 18:06

〔記者張瑞楨／台中報導〕愈來愈多逃逸外勞淪為山老鼠，越南籍外勞黎文中2013年起與同鄉共5人多次盜伐林木，2015年底他與另2名同鄉，搭乘男子王詔慶駕駛的自小客車，於八仙山林地盜伐1222公斤、市價76萬餘元的扁柏15塊，卻肇事撞上兩輛汽車，一群人鳥獸散，王男與黎男事後被捕，離譜的是，黎男一概否認犯行，檢方出示蒐證照片，他竟宣稱他連自己的長相都忘記了，法院依森林法判處黎男3年8月徒刑，併科1700萬元罰金，罰金可易服勞役1年，執行後驅逐出境。

判決書指出，黎文中（2013年11月逃逸被廢止聘僱許可）與越南籍逃逸外勞黃文黃（中文名，判處4年2月徒刑，併科300萬元罰金）、阮文功（已潛逃回國）、阿福與阿和（身份不詳）共5人，受聘於台灣籍山老鼠王詔慶（判處6年4月，併科罰2500萬元罰金）等4人，先後6次到山區盜伐林木，其中，第三次盜採的數量最多，總計盜採扁柏1700公斤，市價達151萬餘元，其餘盜採的林木，市價介於14萬餘元至76萬餘元之間。

2015年12月3日，黎男與阮文功、阿和，搭乘王詔慶駕駛的汽車，於八仙山事業區第15林班地到罰扁柏15塊，總重量1222公斤，市價達76萬5000餘元，行經中市和平區雪山路13公里處，遇到警察臨檢，他們強行闖臨檢哨，不久後卻撞上兩輛汽車拋錨，一群人棄車逃逸，警方循線逮捕黎男與王男。

台中地院一審依森林法，判處黎男徒刑3年8月，併科1700萬元罰金，黎男不服判決，上訴台中高分院，他辯稱自己沒有犯罪，警察認錯人、抓錯人，他還強調，自己雖是逃逸外勞，但從事的是採茶、打掃、綁鋼筋等工作，沒有盜伐林木。

不過，台中高分院認為，黎男於偵查時，就採取「擺爛」的態度，甚至檢察官拿警方拍攝的照片，問黎男是否為照片中的人，黎男竟說他已經很久沒有照鏡子，連自己的長相都認不出來了，不知道照片中的人是誰，二審法官認為他「漫行支飾」，辯詞不足採信，維持一審判決，全案可再上訴。