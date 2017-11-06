新北高階警異動 12人今走馬上任

新北市長朱立倫親自主持佈達。（記者余衡翻攝）

2017-11-06 17:17

〔記者余衡／新北報導〕新任警政署長陳家欽上任後，上週發布多達86名高階警官人事調整，範圍涵蓋6都及各縣市，其中光新北市警局異動就多達12人，與媒體互動密切的原板橋警分局長黃家琦，不負眾望成為歷來最年輕的警政署公共關係室主任，另外一手摧生新北市「CSI智慧查緝系統」的鑑識專家林故廷，也從實驗室走向治安前線，獲提拔升任汐止警分局長，今早由市長朱立倫親自主持佈達典禮。

朱立倫致詞時指出，新北市設籍人口已逼近400萬大關，警方面對複雜的治安狀況，無論在公共環境、交通環保及婦幼安全等層面都需投入警力，在高度挑戰中完成任務實為不易，期許新北市警局能持續精進，守護市民安全。

此次新北市高階警官異動分別為，原中和警分局長陳銘宗及汐止警分局長周國雄調升警政監、原板橋警分局長黃家琦調升警政署公關室主任，板橋警分局長由原蘆洲警分局長王文澤接任，蘆洲警分局長由原三峽警分局長張錦成接任，三峽警分局長由原瑞芳警分局長林泰裕接任，瑞芳警分局長由原台南市刑警大隊長黃建榮接任，中和警分局長由原永和警分局長葉爾煙接任，永和警分局長由原樹林警分局長蘇永芳接任，樹林警分局長由原金山警分局長林武宏接任，金山警分局長由原保安科科長陳良德接任，汐止警分局長由原刑事鑑識中心主任林故廷接任。