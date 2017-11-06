遭毒品通緝犯撞車驚魂 香港旅客：下次不敢來了

2017-11-06 17:52

〔記者黃文瑜／台南報導〕來台旅行卻遭遇車禍驚魂！4名香港遊客到台南旅行，竟然被警方追補的通緝犯撞上發生車禍，2名女遊客輕傷送醫、中斷遊程，直說「不次不敢來了」！

一名持有一、二級毒品的陳姓通緝犯，下午1點多在永康區中華二路路段看見台南市警局保安大隊霹靂小組員警，心虛之下馬上駕車載著2名友人逃逸，沒想到，先撞上一輛載著4名香港遊客的計程車、再撞路樹，警方隨即上前將車內3名男子拖出壓制在地，並在車上搜出海洛因、安非他命共20.39公克。

警方表示，當時看見陳嫌駕駛的車輛覺得可疑，正要上前攔查，嫌犯就直接踩油門逃逸，一路闖紅燈狂飆，之後突然急轉進鹽水溪河堤道路，在狹窄河堤道路上要超車時，撞上計程車後還想再逃，警車在後方緊緊尾隨防止逃逸，嫌犯瘋狂飆車直到撞上路樹才停止。

嫌犯車上的李姓友人左側肋骨5、6根骨折，另一名張姓友人左手骨折，送往永康奇美醫院開刀，3輛車子都有毀損，計程車內鄭姓及蘇姓女乘客受輕送醫傷無大礙。

這群香港遊客說，近年每年都來台灣旅遊一次，這次原本預計5天環島，前兩日玩花東，今日第3天在台南，行程結束後本來想上高速公路到台中逢甲夜市，再繼續北上，想不到發生車禍，本來預計明年要去澎湖玩，「不次不敢來了！」