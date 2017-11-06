華航空姐遭潑瀝青 市議員質疑警方吃案

議員童仲彥召開記者會，所長解釋沒有不受理，是當時空姐不打算提告。（記者鄭景議攝）

2017-11-06 17:29

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市一名住在內湖的詹姓華航空服員，今早10時許遭到兩名著鴨舌帽戴口罩的不明男子攻擊，男子手持瀝青朝詹女潑去，造成詹女手臉灼傷，今日她在議員童仲彥的陪同下召開記者會，她表示兩個月前就遭不明人士潑糞攻擊，警方卻沒有受理，議員童仲彥更表示警方「要報案人調監視器，自己當柯南」，質疑警方吃案。

詹女說，兩個月前同樣的時間地點，就遭到兩名不明人士潑糞攻擊，當時前往文德派出所報案，以為自己已經報案完畢，今日才知道原來兩個月前警方根本沒有受理，且她當時就覺得警方未積極處理，不但斷定這是個人糾紛，還要她們「自己調監視器」，實在離譜。

台北市議員童仲彥今日更在記者會上質疑，警方怎麼會要報案人自己調閱監視器，「自己當柯南」，這樣的做法太誇張。

不過文德派出所所長解釋，絕對沒有要報案人自己調監視器，他說，當時詹女前來派出所，受理員警有幫她調閱相關監視器，但她當時表示，要回去與家人商量後，再做打算，最後並未提告就離去，因此未成案，員警更沒有要報案人自己去調監視器。

但詹女的說法與警方說法成羅生門；她說，報案時男友就在一旁，怎麼還會回家要跟朋友商量？她強調，當時是想要提告的，自己法律知識不足，不知道拿三聯單才算報案，以為在警方的工作紀錄上簽名就算報案，警方的說法她無法接受。