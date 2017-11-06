高市13高階警官交接 治安與交通備受期待

高市13名高階警官交接，副市長期勉做好治安與交通，7位新任分局長宣誓到位拼治安，圖為分局長交接，新任岡山分局長郭俊廷（右一）。（記者黃良傑攝）

2017-11-06 17:26

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市警局今午舉行新任副局長、督察長及分局長交接儀式，，由副市長許立明主持典禮，他期許警方持續緝毒打詐，做好交通與服務，讓高雄市民幸福有感。

這波高階警官異動，督察長鄭明忠升任副局長，遺缺由澎湖縣警局長劉祥浤升任，以及7名分局長異動，其中最受矚目的是鑑識中心主任郭俊廷調升岡山分局長，仁武分局長李金龍升任鳳山分局長，共計13名高階警官異動。

據了解，警政署因顧及各分局的治安穩定，這波異動未超過1年的分局長留任，因仁武分局長李金龍於縣市合併前曾任鳳山分局長，雖然他在任尚未超過1年，此次獲拔擢升任鳳山分局長，原岡山分局長謝進賢調升警政署專委，遺缺由鑑識中心主任郭俊廷升任，原人事主任張淑芳調升警政署人事室專員。

原前鎮分局長陳宗能升任保六總隊主秘，遺缺由鼓山分局長林新晃升任，保防科長梁東山調升仁武分局長，鹽埕分局長葉錫山接鼓山分局長，台中警局犯防科長林依仰接任鹽埕分局長。

副市長許立明致詞表示，市府支持檢警緝毒，動員市府相關單位全力緝毒，並通過毒防局成立，從預防、查緝、戒治等多管齊下，以減少毒品新生人口，斷絕毒品供應管道；市府也注重交通安全問題，雖然A1死亡車禍減少，但A2重傷及A3受傷人數仍居高不下，希望未來在警局長何明洲帶領，能有大幅減少見到成效，市府相關局處也會一起努力。

市警局長何明洲表示到任後，以「治安免恐懼，服務很貼心」為治安理念及目標，期許7名新任分局長能朝4項工作重點努力，包括升大數據分析與科技偵查能量、緝毒打詐、瓦解組織性暴力與槍擊事件，即時服務市民需求。市警局團隊諸多用心，旨在打造這座城市更安全、幸福的「零恐懼」生活環境。