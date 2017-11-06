醫師娘偷情裝潢工怕染梅毒 丟掉婚姻還判賠錢

高雄一名醫師娘偷情裝潢工，丟掉婚姻還判賠錢，不服上訴二審仍遭高雄高分院（如圖）駁回。（記者黃建華攝）

2017-11-06 15:54

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市一名陳姓醫師娘，5年前找人裝修房子卻搭上鄭姓裝潢工，暗通款曲，兩人line對話曖昧，鄭男自誇「一夜七次郎」，陳女則提到鄭「真的有梅毒、害怕也染上」等語，陳女老公蔡男查知2人姦情怒告離婚獲准，少家法庭並判陳女須賠100萬元，蔡男另以陳、鄭2人通姦求償75萬元，陳女不服，上訴二審遭高雄高分院駁回。

擔任護理師的陳姓女子，2009年嫁給蔡姓醫師，住進高雄知名的豪華別墅社區，家庭美滿，未料，2012年診所與住處找人裝潢，鄭姓裝潢工竟勾搭上醫生娘陳女，2人暗通款曲，line的對話，陳女：「真的有梅毒（指鄭男）」、「我都擔心萬一我也有了」，鄭男則回稱：「跟我常高潮、好幾遍」、「還有一夜七次」等語，陳女的內褲並遭蔡男發現有異味，經蔡男提告送驗，發現陳女內褲有男性精斑反應，DNA與鄭男吻合，陳女雖否認內褲是她的，但內褲也有陳女DNA，檢方認定2人有通姦，蔡男為此訴請離婚，2016年獲高雄少家法庭判准離婚，並以陳女侵害配偶的法益，造成配偶的痛苦，應賠蔡姓醫師100萬元。

蔡姓醫師另以鄭、陳2人於他們夫妻離婚前，2015 年2 月22日晚上7 時，在鄭男仁武區住處內，發生性行為1 次。相姦行為，侵害蔡男基於婚姻關係之身分法益及 配偶權，使被上訴人受有莫大之精神痛苦，應連帶賠償精神慰撫金，經法院判2人應賠償75萬元。

陳女不服，上訴主張離婚官司已判她賠100萬元，再判賠75萬元，違反一事不兩罰。 不過，高雄高分院認為一碼歸一碼，上訴人陳女明知兩造婚姻關係存續中，仍與鄭男為通姦行為，自屬故意侵權行為，仍判陳女應賠前夫蔡男75萬元，駁回其上訴。

陳姓醫師娘和鄭姓裝潢工偷情期間，鄭男還曾傳簡訊要陳女「周轉個3千元買便當」，陳女從人人稱羨的醫師娘，偷情出軌，搞到婚姻破裂，真的是賠了夫人又折兵。