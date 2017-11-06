打輸麻將性侵正妹發洩 惡男賠90萬法官竟輕判緩刑免坐牢

2017-11-06 15:55

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市已婚且育有兒女的王姓男子，去年5月在路口遇到正妹小芳，他搭訕索求電話被拒，竟一路尾隨至小芳的住處大門，強壓地上用手指性侵害得逞，被捕後他竟宣稱，他打麻將輸錢，向小芳要電話又被拒絕，情緒很惡劣，遂性侵害小芳發洩情緒，台中地院安排兩次調解，他都不出席，一審依強制性交罪判處3年2月徒刑，他才趕緊與小芳以賠償90萬元達成和解，台中高分院二審認為他已與小芳和解，輕判2年徒刑並宣告緩刑4年，讓他免除牢獄之災。

判決書指出，高中畢業從事房地產仲介的王男，已婚且育有子女，他在去年5月16日清晨3時許，騎機車於台中市豐原區，遇到同樣騎機車的正妹小芳（化名），他趁著等紅燈的機會，搭訕並索取電話號碼，小芳不理他，他遂一路跟蹤小芳，到小芳住處門旁，將小芳強壓地上撫摸，並企圖脫下褲子，但小芳穿著「安全褲」，又強烈抵抗喊叫，王男雖用手掌摀住小芳嘴巴，但仍無法脫下小芳的褲子，乾脆把手深入褲子內，以手指性侵害，為時3至5分鐘後離去。

王男很快被逮捕，他宣稱案發前，他打麻將輸錢，情緒已經很惡劣，在路邊向小芳搭訕索取電話又被拒絕，情緒更差，遂性侵害小芳發洩情緒，台中地院認為他犯後雖坦承犯行，態度尚佳，但安排兩次民事調解，王男都不出席，依強制性交罪判處3年2月徒刑。

王男趕緊與小芳和解，願意賠償90萬元，其中20萬元已經給付，其餘分期付款，他上訴台中高分院之後，二審認為他犯罪原因是年輕氣盛、情緒管理不佳，現已與小芳和解，輕判徒刑2年，宣告緩刑4年以勵自新，可再上訴。