3歲女童哭鬧遭嗆 莽男木椅砸頭還糾眾到急診室堵人

2017-11-06 17:51

〔記者曾健銘／新北報導〕50歲羅姓男子，昨日下午3時許在三重區集美街一間餐廳用餐時，他因不堪隔壁桌的3歲女童哭鬧，與男童的父母爆發爭吵，雙方拉扯衝突中羅男遭椅子砸傷頭部，當場見紅，孰料，打人的陳男仍不肯罷休，得知對方送往市立三重醫院，竟撂人到急診室堵人，最後因羅男不肯下車就醫，消防隊員評估其無立即危險，才將他送往三重分局光明派出所安置，免於第2次被圍毆。

新北市消防局表示，昨日下午3時許接獲民眾報案，指稱集美街一間餐廳有民眾打架，趕抵現場時發現警方已將2人隔開，遭毆打的羅男頭部有道3公分撕裂傷，而打人的35歲陳男則有多處擦傷，2人皆意識清楚無生命危險。

警方調查，衝突起因為羅男不滿陳男的3歲女兒在餐廳內哭鬧，一氣之下竟辱罵女童，甚至踹椅子出氣，雙方爆發衝突後大打出手，直到警方到場後雙方仍在互嗆。

據了解，羅男上救護車時，陳男意外得知羅男將被送往市立三重醫院，疑似私下撂人到急診室外堵人，救護車抵達時，羅男發現急診室外有5名可疑人士對著救護車探頭探腦，嚇得不願下車就醫，還要求轉送其他醫院。

負責送醫的新北市消防局重陽分隊當時已先為羅男包紮傷口，經評估已無立即危險，又考量羅男身心恐懼，當下通報警方，但警員還沒到達，就直接將羅男載到鄰近的三重分局光明派出所，最後在警方陪同下返回現場牽機車，最後自行就醫。

三重分局表示，羅男事後已至派出所提告傷害罪，後續將會約談陳男到案釐清案情，全案將依傷害罪嫌偵辦。