消防員工作權益促進會 到新竹縣政府陳情

消防員工作權益促進會副理事長余宗翰（右）請綠黨前任新竹縣議員周江杰（前左）手持圖表，讓大家看清楚消防員在忙些什麼。（記者黃美珠攝）

2017-11-06 15:42

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣政府消防局新工消防分隊消防員林永軒不幸因公殉職，明天早上就要舉行告別式。消防員工作權益促進會今天下午1點藉著大家都還關心這個年輕生命瞬間驟逝的機會，由該促進會副理事長余宗翰、秘書長朱智宇等率領幾名支持者向新竹縣政府陳情，希望縣府能因林永軒的殉職，1個月內跟基層消防員召開協商會議，並儘速補足人力、把捕蜂蛇的業務回歸農政單位且改善裝備。

縣府由秘書長蔡榮光出面代表縣長邱鏡淳接受這項陳情，消防局長孫福佑全程在場聽取基層消防員的心聲。

蔡榮光說，消防員的陳情訴求合情合理，只是縣府必須要衡酌財源、整體業務和人力，他可以答應1個月內召開協調會，但就補足人力、改善裝備等必須要通盤考量，但一定會朝消防員們的期待而努力。

這場陳情也受到新竹縣議會多名議員的連署支持，已經辭職的綠黨、前新竹縣議員周江杰，以及國民黨籍的縣議員趙一先、彭余美玲跟無黨籍的縣議員鄭美琴甚至到場聲援。

該促進會顧問鄭雅菱說，新竹縣消防員長期人力不足，裝備也未建立汰換與檢驗制度，還要捕蜂抓蛇，導致休息時間和訓練時間都被壓縮，已經嚴重影響同仁的身體健康和服勤的精神狀態。林永軒的殉職只是冰山一角，新竹縣在這一方面的改革已經到了刻不容緩。

余宗翰本身也是新竹縣的消防員，他說，全國消防員若依合理的工時「勤1休1」運作，需要2萬8000名消防員，但是現在卻僅有1萬4419人，以致到現在為止，只有台北市、桃園市、嘉義市、以及高雄市可以實施「勤1休1」。

他說，新竹縣以消防員期待的「勤1休1」需要803名消防員，縱使採現在的「勤2休1」上班法，雖然編制員額468人目前只編列418人的預算，但實況是全縣只有360個消防員，扣除內勤90人計算，真正外勤可以「作戰」的人力只有270人左右，呈現1個消防員要對應照護1377名新竹縣民的窘境。

他說，目前他們以緊急救護的工作為最大宗，幾乎每28秒就會有人需要救護車，其次最大宗的業務就是捕蜂蛇等小動物。但在業務繁雜、又沒有充分休息下，消防員每1次出勤都像是在賭命，消防員自身難保下，又怎麼期待能守護新竹縣鄉親的生命財產安全？

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