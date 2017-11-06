誘拐14歲少男上床「登大人」 30歲單親媽判刑1年

高雄市一名30歲單親媽媽勾引14歲國中少男「登大人」做愛，並離家同居，一審遭判刑1年。示意圖，與新聞無關。（資料照）

2017-11-06 14:38

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市一名30歲單親媽媽，網路邂逅虛歲14歲的國中少年，竟發展出不倫之戀，先在少男大寮住處幫少男「登大人」，2度作愛，嘗到少男青春的肉體，竟誘拐少男離家和她到岡山同居，期間並發生多次性關係，少男母親報警找到孩子才知兒子已非處男，憤而提告，高雄地院一審將涉案賈女判刑1年。可上訴。

判決指出，未婚產有2子，一子被領養、一子送孤兒院的賈姓女子（約30歲），平日在餐廳工作，前（2015）年4月4日兒童節透過網際網路認識還在讀國中的少男（90年次），進而交往成為男女朋友。

少男因認自己當時虛歲14歲，遂向賈女表示其年齡為14歲等語，賈女明知少男性自主能力及身體自主判斷能力均尚未成熟，竟分別於同年4月5日下午9時許、4月6日下午7時許，在少男位於高雄市大寮區住處內，與少男發生性行為2次。

賈女於4月7日9時許，提議至其岡山住處同住，經少男同意後，騎乘機車將少男載往其岡山區住處，同居期間再發生3次性行為。因少男離家後，少男母親報警處理，經警方於同年4月27日5時許，在高雄市岡山區某網路咖啡店尋獲少男，循線查知上情。

少男母親為此向林園警分局報案控告賈女，並經檢方偵查起訴。