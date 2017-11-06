社會局委託照顧幼童 保母竟涉嫌虐童被訴

2017-11-06 13:01

〔記者黃建華／高雄報導〕一名1歲7個月的賴姓幼童因父母分別入獄、勒戒，高市社會局委託29歲金姓女保母托育賴童，未料，金女卻涉嫌虐童，並疏於注意，造成賴童睡覺時從床上摔下，腦部重創，送醫急救雖撿回一命，但智能受創，高雄地檢署偵結，將金女故意對兒童傷害及業務過失重傷害等罪嫌起訴。

檢方起訴指出，金姓女子為領有保母專業技術證照之專業保母，去年7月因1歲7個月的賴姓幼童父母分別因案入獄服刑、勒戒，遂由高雄市社會局安置賴童，以每月2萬4千元代價委託金女托育賴童。

未料，去年10月間，金女因管教賴童情緒失控，竟以不詳方式傷害賴童，致賴童下腹部肚臍下方有瘀傷、左下腹有長條狀瘀傷、左上背、左下背有瘀傷等。同年10月8日晚上9點多，金女在住處安撫賴童睡覺時，疏於注意在床鋪邊安裝床圍，造成賴童睡著後不慎跌落地面，造成腦膜下水腫、硬腦膜積水、雙側視網膜出血等傷害，賴童在翌日凌晨1點手腳抽蓄，金女將賴童緊急送醫，始查知賴童受到上開傷害，賴童經急救後仍有少量硬膜下積血與積水、右側頂葉受傷、輕度發展遲緩，經評估將會影響其智力、情緒及語言發展等重大難治之傷害。

案經社會局、賴童父親提告，金姓女保母於檢方偵查時，坦承賴童下腹部的軌道式瘀傷是她曾用小茶几推撞賴童下腹部。並坦承疏於在床邊安裝床圍，造成賴童跌落地面。

但高醫驗傷認為，賴童的下腹部傷應是棍棒等鈍器造成，與被告所述桌子造成不符。檢方據此認定金女觸犯故意對兒童傷害罪及業務過失重傷害等罪嫌，將她起訴。