不懂尊重女方好聚好散 吃上官司被判5年多

2017-11-06 12:32

［記者楊政郡／台中報導］21歲潘男交女朋友不懂得尊重對方，未成年女友提分手後，還霸王硬上弓且手機拍下「性侵」過程，女生原認栽沒報案，只希望不要再往來，潘男得寸進尺，竟傳電郵給女生父親，還爆料女生在國中就有性關係，父女不堪其擾報警提告，潘男被判5年6月徒刑，及得易科罰金6月。

判決書指出，潘男與「阿琴」（化名，87年次）從103年11月開始交往，但104年初「阿琴」就提分手，潘男卻不願意也不尊重，104年4月18日強行抓上機車，把「阿琴」從石岡區載到台中市潘男住處，所幸潘父母陸續返家，潘男情緒緩和，當天才由潘母載「阿琴」回家。

可是潘男還是持續以通訊軟體與「阿琴」聯繫，「阿琴」仍堅持兩人已分手，105年2月兩人相約碰面後，把「阿琴」載到某汽車館，不顧「阿琴」已表明兩人已分手，不願再有親密行為，竟強行性侵且過程以手機拍下，「阿琴」怕家人責罵不敢報警，不理會潘男，只希望潘男從此消失在她生命裡，連他的簡訊都不回。

105年3月潘某還不心，竟傳電郵給「阿琴」的父親，說「琴在國中就有性關係、家庭因素造成，她很多父母不知道的問題」，引起「阿琴」父母關切，「阿琴」才說出上情，並與父親一起報警提告。

潘男辯稱「阿琴」一開始是願意的，法官審酌性愛影片內容，還有潘男家人及相關證人，認為潘男是霸王硬上弓，「阿琴」連續表示不願意，被告所辯不足採。