遛狗被嫌「臭又亂吠」 無業男27刀砍死老翁遭求償千萬

2017-11-06 12:04

〔記者溫于德／台北報導〕北市19歲無業男子周建良，去年6月在信義區四獸山區見88歲晨運老翁指責其狗「臭又亂吠」，竟持水果刀發狠狂砍對方27刀致死，遭逮捕送辦。刑事一審依殺人罪判被告無期徒刑，褫奪公權終身，上訴二審也已審結，將於下週二宣判；至於民事部分，老翁妻子及其三名子女索賠1700餘萬元精神慰撫金。

據了解，老翁妻子求償金額為815萬餘元，其餘三名子女各為300萬元，加總為1700萬餘元，告訴方律師不願受訪。而被收押近5個月的周男，上午提訊出庭時未多說，交由律師答辯；律師簡短提到，刑事階段雖將被告送醫院做精神鑑定，被認為行為時不具「精神障礙或其他心智缺陷．．．」等情形，不過與被告方主張相悖，強調當事人「行為時具相關情形」。法官庭末諭知全案候核辦。

全案起因於，88歲李翁去年6月12日清晨7時許，前往事發地點練氣功；但家屬驚覺其未返家、趕緊報警。警方事後在山區一處已荒廢涼亭發現屍體，鎖定周男涉有重嫌。

警方隨後查出，周嫌涉案後前往桃園堂哥家，後再轉往市區南崁某旅館投宿，但仍雖尋人未果，不過找到血衣與凶刀；兇嫌最後被掌握將參加家族聚會，遭埋伏逮捕。

周嫌警詢時供稱，若非老翁先念他的狗「有跳蚤」，要求保持距離，不會發生憾事，同時辯稱「是他（指老翁）先動手打我的」；但檢方認為其殺人屬事實，依殺人罪起訴，台北地院刑事庭則判無期徒刑，案經上訴後已辯論終結，二審定下週二宣判。

此外，周男犯下本案前也曾兩度持刀傷人而鬧上警局。首次為國三時，他為相挺同學參加群毆，竟持蝴蝶刀傷人，後被少年法庭裁定保護管束；第二次則是尾隨一名男大生回家，持刀猛刺對方背部成傷，這次則被裁定收容1年9月。