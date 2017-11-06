推廣住宅用火災警報器 桃市消防局盼年底達安裝率33％

2017-11-06 11:46

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府消防局積極推廣「住宅用火災警報器（簡稱住警器）」，除消防法規定應自行安裝的住戶外，今年還投入1000餘萬元補助未達設置火警自動警報設備處所的住戶，希望在今年底達到住警器安裝率33%的目標。

消防局統計，自西元2014年起，桃園市政府已採購補助用的54000餘顆住警器，其中今年市府挪撥第二預備金800萬元、消防局200萬元預算、內政部消防署撥發41.5萬元，尚可申請補助，呼籲未達設置設置火警自動警報設備處所的住戶，利用今年最後的2個月，趕緊申請補助。

補助對象以未達設置火警自動警報設備處所的住戶為先決條件，優先補助的對象是65歲以上獨居長者、身心障礙與中低收入戶，其餘包括狹小巷弄周邊、起火戶周邊、住宅式宮廟、消防法第6條第5項所列場所（含老舊社區與透天厝）、未達設置火警自動警報設備的餐廳、小吃店或小型工廠等，都能向當地消防分隊申請。

消防局人員強調，桃園市應安裝戶數約31萬戶，目前已安裝約14800百戶，將持續爭取經費，並結合民間力量，共同響應，希望盡快讓全市的住警器安裝率達到50%以上。未來還將協請民政局與各區公所善加利用里基層工作款，購置補助住宅用火災警報器，朝著全面設置住宅用火災警報器的目標努力。